новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Более 50 тонн помидоров для снятия стресса: традиционные томатные бои прошли в Чили

19.02.2017 - 13:27

Новости Чили. Традиционные помидорные бои прошли в Чили. В масштабной томатной битве приняли участие свыше 15 тысяч человек, причем среди них много и туристов. Сражения начинается со стартового гонга, а чтобы не поранить друг друга люди, разминают томат в руке – все-таки праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На такое веселое и бессмысленное мероприятие потратили более 50 тонн помидоров. Но жители городка Киньон уверены: томатное побоище – лучший способ снять накопившийся за год стресс.

Традиционные помидорные бои прошли в Чили

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Бобер
Колбасу и тушенку из бобра начнут выпускать в Беларуси
Сыр
Сыр под новогоднее настроение: народная дегустация «Сырная корона» прошла в Могилеве
Иньяцио Росса, шеф-повар
«Все куплено на Комаровке»: как и почему европейские шеф-повара в национальные блюда добавляют «белорусскую душу»
Лучшего школьного повара выбрали в Гомеле: на суд жюри представлено 60 оригинальных блюд
Лучшего школьного повара выбрали в Гомеле: на суд жюри было представлено 60 оригинальных блюд
Еда
Неделя белорусской кухни в Минске: участие в акции примут более 100 объектов общепита
Итальянский кондитер воссоздает из десертов мир в миниатюре
За необычные блюда из шоколада жительница Гродно получила серебро на всемирной олимпиаде для поваров в Германии
За необычные блюда из шоколада жительница Гродно получила серебро на всемирной олимпиаде для поваров в Германии
10 самых необычных ресторанов мира
Все новости по теме Еда
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru