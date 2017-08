Загадочная трагедия на «Наутилусе»: кто ответит за смерть шведской журналистки на подлодке

Новости Дании. Датская полиция несколько недель занимается расследованием таинственного исчезновения шведской журналистки Ким Уолл. Она отправилась в плавание на подводной лодке с местным изобретателем Питером Мадсеном, а после исчезла. Подводная лодка при странных обстоятельствах затонула. 21 августа прохожий нашел на берегу тело женщины без головы и конечностей. После анализа ДНК оказалось, что оно принадлежит журналистке.

Мы собрали все, что известно об этой загадочной истории.

10 августа Ким Уолл вместе с Питером Мадсеном отправились в море на подводной лодке «Наутилус», которая была построена изобретателем. Кроме них на борту судна никого не было. Журналистка, сотрудничавшая с The Guardian, The New York Times, работала над материалом о предпринимателе.

Один из последних снимков

В тот же вечер подводная лодка должна была вернуться в порт, но судно пропало. На следующий день оказалось, что оно затонуло. 46-летний Питер Мадсен сумел выбраться с «Наутилуса» и попасть на берег. 30-летней Ким Уолл с ним не оказалось.

По словам изобретателя, он высадил женщину на берег еще до аварии и не знает, где она может находиться. Однако дома Уолл не появлялась и ее семья забеспокоилась.

На следующие сутки – 12 августа – Мадсену было предъявлено обвинение в убийстве женщины.

Ким Уолл

Подводная лодка была поднята со дна и осмотрена. Тела Уолл в ней и около нее на дне не было. Мадсен заявлял, что судно затонуло из-за «несерьезной проблемы с балластной цистерной, которую он пытался восстановить, но это только ухудшило состояние подлодки. «Наутилус» пошел ко дну через 30 секунд после неисправности».

Питер Мадсен

Однако следствие установило, что подводная лодка была затоплена специально. Предположительно, чтобы скрыть следы преступления. Другие детали пока неизвестны – их не раскрывают в интересах следствия.

21 августа Мадсен признался, что женщина погибла на борту подлодки. Он уточнил, что смерть произошла в результате несчастного случая. Изобретатель избавился от тела и выбросил его в море. Подробности не были озвучены, но Мадсен подчеркнул, что не виновен и не имеет отношения к смерти Уолл.

«Наутилус», поднятый со дна

Через 11 дней после рокового интервью на берегу залива было найдено женское тело без головы и конечностей. Полиция забрала его для анализа и установления личности. ДНК-тест подтвердил информацию о том, что это тело шведки Ким Уолл.

23 августа на конференции следователь заявил, что на стене подводной лодки была кровь. Анализ ДНК установил, что и кровь и найденное тело принадлежат журналистке. Также на торсе были обнаружены повреждения, которые долгое время мешали ему всплыть. Поиски остальных частей тела продолжаются.

Неизвестно, почему Мадсен молчит об инциденте на борту и что побудило его изменить показания и сообщить о неустановленном и неподтвержденном несчастном случае.

Мать журналистки – Ингрид Уолл написала на своей странице в Fаcebook пост о трагической смерти ее дочери.

Ингрид Уолл, мать погибшей:

С безграничной печалью и тревогой мы получили сообщение о том, что найдены останки нашей дочери и сестры Ким Уолл. На многие вопросы по-прежнему нужно искать ответы.

Трагедия поразила не только нашу семью, но и друзей, коллег по всему миру. В те ужасные дни, когда Ким исчезла, мы получили бесчисленные доказательства того, как ее любили и ценили как человека, друга и профессионального журналиста.

Ингрид Уолл с дочерью. Фото: facebook.com/ingrid.wall

Она нашла и рассказала истории из разных уголков земного шара, рассказы, которые должны были быть написаны. Ким путешествовала несколько месяцев в Южном море, чтобы дать миру понять, что происходит с населением островов, которые страдают в результате атомных взрывов. Она позволила нам отправиться на Гаити во время землетрясения, в камеру пыток в Уганде, на горные поля Шри-Ланки. Она дала голос слабым и уязвимым людям. Этот голос был необходим в течение долгого времени. Теперь его не будет.

Следствие по делу продолжается. Пока в этом деле больше вопросов, чем ответов.