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Новости экономики за 06.06.2017

06.06.2017 - 23:29

Новости Беларуси. Беларусь и страны Африки рассчитывают увеличить товарооборот до 3 миллиардов долларов. Так, в Минске 6 июня прошел первый совместный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники встречи – более 70 представителей власти и бизнесменов из жаркого континента.

Речь идет не только о поставках молочной и мясной продукции, но и о самих сельскохозяйственных технологиях. Еще одно направление – соглашение между африканским экспортно-импортным банком и Банком развития по открытию кредитной линии для закупки белорусских товаров.

Встреча являлась частью белорусской агропромышленной недели. Программа довольна насыщенная. За время визита африканская делегация посетила несколько предприятий.

Курсы валют на 7 июня. Российский рубль сдает свои позиции: 100 меняют на 3 рубля и 29 копеек.

Евро – 2 рубля и 10 копеек, доллар – 1 рубль и 87 копеек.

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Новости экономики за 06.06.2017

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