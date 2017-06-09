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Новости экономики за 09.06.2017

09.06.2017 - 22:41

Новости Беларуси. На рынках составили ценовую карту черешни. Каждую неделю ассортимент, в зависимости от страны-поставщика, будет обновляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на прилавках в основном греческие ягоды, но вот-вот массово появится урожай из Молдовы и Узбекистана.

Тогда и стоит ждать снижения стоимости. А вот спрос на картофель в 2017 году должен превысить предложение. Из-за майских заморозков часть ранних посадок пострадала.

СЕЗОН ДОРОГОГО КАРТОФЕЛЯ
Но многие фермерские хозяйства подстраховались, расширив площади.

На данный момент килограмм молодых клубней стартует от 40 копеек.

Осенью, в сезон пикового предложения, эта цена может быть ненамного ниже. Напомним, что в 2016 году был хороший урожай и картофель продавался по 15 копеек за килограмм, а в некоторых случаях еще дешевле.

ИМПОРТ ОВОЩЕЙ И СУХОФРУКТОВ
На брюссельскую капусту, финики, фисташки, изюм различных сортов отменили временные пониженные пошлины.

Таким образом, стоимость ввоза этих товаров увеличится в среднем на 5 %.

Снизить ставки решили в 2016 году из-за валютных рисков и дальнейшего роста цена на эти группы товаров. Что примечательно, несмотря на это цены на овощи и сухофрукты должны остаться прежними за счет стабильного валютного курса.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАКИСТАНОМ
Поставки детского питания из Беларуси в Пакистан в 2017 году планируют довести до 1 миллиона 100 тысяч долларов. В Минске с визитом находится делегация из этой страны, обсуждают перспективные для углубления отношений направления.

В частности, Пакистан заинтересован в создании совместных предприятий по переработке продовольственной продукции,

а еще в закупке нашей сельскохозяйственной техники. Партнеров интересует опыт наших аграриев и уровень механизации.

ВИТЕБСК ТУРИСТИЧЕСКИЙ
Витебск вошел в топ-10 древних городов СНГ по популярности у туристов. Исследование по итогам 2016 года провело известное аналитическое агентство. В десятку самых посещаемых вошли в основном населенные пункты в Азии и Закавказье.

Северная столица находится на шестом месте, и этот город единственный, кто представляет Восточную Европу.

Витебск и область в 2017 году посетили 166 тысяч туристов и экскурсантов.

Новости экономики за 09.06.2017

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