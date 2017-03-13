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Новости экономики за 13.03.2017

13.03.2017 - 20:33

Новости Беларуси. Индексы потребительских цен остались почти на прежнем уровне и не превысили запланированный пятипроцентный порог. В связи с этим пособия, минимальную заработную плату, стипендию и другие выплаты пока индексировать не будут. А на какие товары цены пошли вниз — в экономическом обозоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦЕНОВОЙ ИНДЕКС

По данным Белстата, цены на мебель и электронику стали ниже в среднем на один процент. Из продуктовой группы самое заметное снижение продемонстрировали помидоры – минус 14% и цитрусовые – минус 6%. Немного меньше 1%, но все же снизились цены на мясо, рыбу и сахар. А вот больше всего подорожали бананы – плюс 10%. Это объясняется тем, что в стране происхождения этих фруктов – Эквадоре – сейчас низкий урожайный сезон.

МИНСК – ГОРОД ВЕСНЫ

Минск вошел в тройку самых популярных городов для путешествий россиян с детьми на весенние каникулы. Рейтинг составлялся по данным брони отелей на крупнейшем интернет-портале. Столица Беларуси уступила первенство Праге и Таллину, при этом оставила позади Будепешт, Барселону, Вену, Рим, Баку, Загреб и Париж. Добавлю, что Беларусь заняла третье место в СНГ по количеству брендированных отелей. В 2016 только в Минске открылись два международных комплекса на четыре сотни номеров.

РЫНОК ТРУДА В РЕГИОНАХ

В Гродненской области четверть безработных нашли себе место. За два месяца служба занятости помогла трудоустроить 2,5 тысячи человек по всему региону. Сегодня служба занятости Гродненской области готова предложить более 6 тысяч вакансий: не только рабочих сферы обслуживания, транспорта и строительства, но квалифицированных инженерных специальностей, бухгалтеров и врачей.

В АГРОУСАДЬБАХ БУДУТ СВАДЬБЫ?

Свадьбы и банкеты могут вновь оказаться в списке услуг, оказываемых агроусадьбами. Проект закона сейчас активно обсуждают в Министерстве спорта и туризма. Кроме того, владельцы усадеб на своих участках смогут строить гостевые домики, которые не принадлежат включению в жилищный фонд. Предлагается также продолжить льготное кредитование агроэкотуризма и в следующем году и включить в программу усадьбы курортных зон.

НЕРЕСТ ЩУКИ

Самой дорогой рыбой в Беларуси может оказаться щука. Все дело в том, что сейчас по всей стране введен запрет на ловлю этой рыбы из-за нереста. А браконьерам стоит знать, что независимо от размера, ущерб природе от пойманной щуки оценивается в 207 рублей за одну особь.

О курсах валют на завтра. Евро подорожал до двух рублей и четырех копеек, доллар стоит 1 рубль и 91 копейку, сотню российских меняют на 3 рубля и 23 копейки.

Новости экономики за 13.03.2017

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