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Новости экономики за 17.07.2017

17.07.2017 - 20:20

Новости Беларуси. Ажиотаж вокруг школьных базаров продолжает расти – с каждым днем покупателей становится все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовить школьника можно и за 230 рублей – такую цифру озвучили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ
При этом самый дорогой комплект – а сюда включаются и канцелярские товары, и одежда – обойдется в 870 рублей.

Таким образом, разница почти в 4 раза.

Думать о том, что на самом деле лишнее, а что купить придется обязательно – финансовый вопрос каждой семьи. Но решить его с наименьшими потерями помогут скидки: каждый месяц в универмагах есть щедрые дни, а многодетные семьи могут рассчитывать на дисконт в 10 % независимо от даты календаря.

СУПЕРКОМБАЙНЫ
В Гомеле готовят настоящую техническую революцию в производстве комбайнов. Сейчас идут испытания гибридной модели, которая одновременно может обмолачивать зерно, а также качественно и быстро отделять эту массу от соломы. Разработчики утверждают, что по своим качествам модель коцепт-комбайна превосходит своего предшественника, самую продаваемую модель на просторах СНГ.

Сейчас идут тесты на рапсовых полях.

При успешном прохождении прототип запустят в серийное производство в 2018 году.

ВСТАЕМ НА ВОДНЫЕ ЛЫЖИ И СЕРФ
Непогода внесла свои коррективы в цены на водные развлечения. Пока аквапарки и бассейны держат цены, владельцы лодок, байдарок серфов и аквалыж снизили свои цены до критического минимума. На Минском море попробовать себя в качестве серфера или прокатиться на водной глади можно от 5 рублей в будни.

При этом цены не увеличиваются в два раза даже в выходные.

Те, кто попробовал это развлечение, утверждают: единственное препятствие – холодная вода. Например, пройти сплав в одиночной байдарке по Свислочи в можно всего за 20 рублей. Организаторы обещают три часа незабываемых впечатлений и самый необычный закат с водной глади.

И к курсам валют на 18 июля: российский рубль окреп, остальные продолжают сдавать свои позиции. Итого, за 100 российских предлагают на бирже 3 рубля и 30 копеек.

Евро держится на отметке 2 рубля и 23 копейки, доллар – 1 рубль и 95 копеек.

Новости экономики за 17.07.2017

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