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Новости экономики за 19.05.2017

19.05.2017 - 20:30

Новости Беларуси. В Минске в эти минуты награждают лучших отечественных экспортеров. В этом году почетные призы ведущие компании республики получают в 22 номинациях. Среди них: разработка информационных технологий, металлургия, молочная промышленность, услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЛУЧШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ ГОДА

Объем экспорта некоторых лауреатов превышает сумму в 25 миллионов долларов. Оценивались также применение инновационных технологий в работе предприятий, ведь сегодня уже недостаточно просто произвести продукцию. Надо достойно представить ее на мировой арене, обойдя конкурентов. В финал конкурса вышли 144 предприятия. Это больше, чем в прошлом году. «Лучшего экспортера года» в республике выбирают ежегодно. И каждый раз конкурс собирает успешные отечественные компании, чей фирменный стиль – соответствие всем международным стандартам качества. Более 50% производимых в стране товаров поставляется на экспорт. Важнейшие позиции – нефтепродукты и нефть, калийные и азотные удобрения, металлопродукция, грузовые и легковые автомобили, тракторы, шины, молочная и мясная продукция.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Победители в прошлом году для себя освоили три новых рынка. Это значит сто три рынка государства. У нас индекс экспортоориентированности – один из самых высоких в мире. Новые рынки требуют маркетинговой политики, знаний, очень тщательной кропотливой работы, а конкурентная среда везде очень сложная.

БИЗНЕС-ИДЕИ ГОМЕЛЬСКОГО РЕГИОНА

63 миллиона долларов инвестируют в экономику Гомельской области. Крупнейший в стране региональный экономический форум собрал 300 инвесторов из 15 государств. К выгодным вложениям в белорусскую экономику готовы представители США, Дании, России, Германии, Италии, Австрии. Их вниманию представили более 150 инвестиционных проектов.

Игорь Мирович, председатель правительства Автономного края Воеводина (Республика Сербия):
Сегодня мы увидели мощный экономический потенциал Гомельской области. Видим много направлений для совместного сотрудничества. Регион Воеводина – один из самых развитых регионов Сербии и, я думаю, что 500 миллионов долларов годового товарооборота между нами – эта цель вполне может быть достигнута.

В АРГЕНТИНУ БЕЗ ВИЗЫ

Аргентина и Беларусь договорились о безвизовом режиме для граждан. Решение вступило в силу 19 мая. Белорусы могут въезжать, следовать транзитом и временно пребывать на территории Аргентины без виз в течение 90 суток календарного года.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже курс доллара снизился почти на копейку, до 1 рубля 86 копеек. Евро подешевел на треть копейки. Актуальный курс 2,07. Российский рубль вырос на копейку и за сотню дают 3 рубля 25 копеек белорусских.

Новости экономики за 19.05.2017

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