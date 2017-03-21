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Новости экономики за 21.03.2017

21.03.2017 - 19:46

Новости Беларуси. Беларусь вошла в пятерку мировых лидеров в продаже молочной продукции. За 2016 год страна поставила за рубеж таких товаров на сумму без малого 2 млрд долларов. Поставки калийных удобрений выросли в 1,5 раза. В также плюсе фармакология и сельское хозяйство. Где еще прирастем в мировых продажах, проанализировала наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ВЫРУЧКА РАСТЕТ

За три года экспорт белорусских овощей должен прибавить 120 миллионов долларов, поставки за рубеж белорусских лекарств увеличатся на 40%.

Сельхозпродукцию отправляем в 61 страну. В планах до 2020 года диверсифицировать экспорт «молочки» в равных долях между странами ЕАЭС, Евросоюзом и другими. К тому же к 2020 году экспорт овощей должен вырасти до полумиллиарда долларов. Прошлогодний объем внешних поставок – 380 миллионов долларов. На первом месте свежие овощи, ягоды, картофель, льноволокно и зерно. 

А вот вся произведенная на строящейся в Островце Белорусской атомной электростанции электроэнергия будет востребована на внутреннем рынке страны. Это позволит укрепить энергетическую безопасность и в целом повысить конкурентоспособность нашей экономики.

БАНКОМАТОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

На фоне роста доли безналичных расчетов в стране сократилось количество банкоматов. Проще говоря, сегодня необязательно снимать деньги с карточки, чтобы рассчитаться. Можно просто воспользоваться платежным терминалом. Банки постепенно перестают развивать инфраструктуру для снятия наличных. Торговцы сами стали активно приобретать терминалы. Так, в Беларуси сегодня более 240000 зарегистрированных кассовых аппаратов, на долю которых приходится 137000 терминалов. Это 57% от общего числа.

По прогнозам независимых экспертов, в будущем карточка как платежный инструмент отойдет на второй план. В мире популярность набирают иные устройства оплаты: смартфоны, кольца и браслеты. 

В результате сегодняшних торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар ушел в минус на треть копейки. Курс на завтра – 1 рубль 88 копеек. Евро и российский рубль при этом пошли в рост. Завтра по Нацбанку евро – 2 рубля 2 копейки, за 100 российских дают 3 рубля 28 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 21.03.2017

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