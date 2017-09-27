новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 27.09.2017

27.09.2017 - 19:54

Новости Беларуси. Больше овощей, но меньше хлеба. По данным Белстата, за 10 лет изменилась структура питания большинства людей. Если раньше в среднем человек съедал более 100 килограммов хлеба в год, то последние данные говорят о том, что это количество не превышает и 80 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОДУКТОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

В продуктовой корзине их место потеснили сезонные овощи, мясо и рыба. Устойчивая тенденция наблюдается уже четвертый год подряд. И судя по данным электронных платежей, вместо сладостей белорусы стали больше денег отдавать на развлечения: походы в кино, театр и концерты.

РАПС БЬЕТ РЕКОРДЫ

В Гомельской области урожай рапса в 2 раза превысил прошлогодний и составил более 55 тысяч тонн, что позволит обеспечить загрузку местных жировых предприятий, а также уменьшит расходы аграриев на импорт добавок. Аналогичная ситуация – с гречихой и просом. Несмотря на экстремальное лето, урожай в несколько раз превысил сезон 2016 года.

СОЦИАЛЬНАЯ ВЕТАПТЕКА

В Бресте откроется первая в стране социальная ветеринарная аптека. Уникальность ее будет заключаться в том, что цены на все препараты будут максимально приближены к закупочным. Таким образом, лекарства будут доступны владельцам животных с разным доходом, а также волонтерам приютов. Планируется также подключение услуги «Мобильный ветеринар»: по телефону можно будет бесплатно получить консультацию о состоянии питомца.

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

Белорусы чаще других иностранцев покупают недвижимость в России. На граждан нашей страны приходится чуть более 1% ипотечных сделок. При этом более половины квартир покупается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Приобретают также жилье в регионах – Новосибирске, Тюмени и Челябинске.

КУРСЫ ВАЛЮТ

К слову, российский руль на торгах подешевел. За сотню предлагают 3 рубля и 37 копеек. Евро оценили в 2 рубля и 30 копеек, доллар – 1 рубль и 96 копеек.

Новости экономики за 27.09.2017

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости экономики за 26.09.2017
Новости экономики за 26.09.2017
Новости экономики за 25.09.2017
Новости экономики за 25.09.2017
Новости экономики за 22.09.2017
Новости экономики за 22.09.2017
Новости экономики за 21.09.2017
Новости экономики за 21.09.2017
Новости экономики за 20.09.2017
Новости экономики за 20.09.2017
Новости экономики за 19.09.2017
Новости экономики за 19.09.2017
Новости экономики за 18.09.2017
Новости экономики за 18.09.2017
Новости экономики за 15.09.2017
Новости экономики за 15.09.2017
Все новости по теме Экономическая рубрика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru