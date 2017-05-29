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Новости экономики за 29.05.2017

29.05.2017 - 19:47

Новости Беларуси. Тем временем белорусы доверяют национальной валюте. Рублевые депозиты с начала 2017 года выросли на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, прогноз аналитиков не оправдался – на фоне снижения ставки рефинансирования ожидался отток вкладов. Но этого не произошло. Как белорусы предпочитают приумножать свои деньги, спросим у нашего обозревателя Анны Рублевой.

Ситуация на рынке достаточно стабильна – вклады привлекают больше женщин, чем мужчин.

СОХРАНЯЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

И в первую очередь депозиты предпочитают хранить в национальной валюте, меньше доверяя долларам или евро. Кстати, доля последних уменьшилась на 6%. Как сообщили в Нацбанке, депозиты белорусов в национальной валюте составили почти 5 млн рублей. В зависимости от сроков банки предлагают от 7% до 12% годовых.

ЛЕТНЯЯ ПОДРАБОТКА

Самые большие летние зарплаты предлагают в стройотрядах – за такую помощь работодатели готовы платить от 400 до 1200 рублей. С поиском конкретного места готов помочь Белорусский республиканский союз молодежи. Кроме того, сотни вакансий для школьников и студентов есть в службах занятости, в том числе и сдельной. Так, например, на городском озеленении можно заработать от 265 рублей, а час работы в зоопарке в зависимости от вида деятельности в среднем оценивается в два рубля.

ОТДЫХ НА НАРОЧИ

Нарочь попала в список популярных курортов для оздоровительного отдыха в СНГ и Грузии. Рейтинг был составлен по данным онлайн-бронирования отелей. При этом Нарочь уступила место только азербайджанскому Нафталану. По подсчетам, туристы в среднем проводят на озере 10 дней и тратят в сутки от 100 рублей.

РОСТ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

На четверть увеличился экспорт легкой промышленности. Его объем экспорта превысил 136 млн долларов, при этом рентабельность за первый квартал составила 14%. Сегодня это одна из перспективных сфер после пищевого сектора. Об этом говорит и тот факт, что в первом квартале на пошив одежды привлекли более 7 млн долларов прямых иностранных инвестиций.

ИГРОВОЙ РЫНОК

Беларусь попала в список стран с самым перспективным игровым рынком. Сегодня в нашей стране более 6 млн интернет-пользователей, и многие из них готовы тратить деньги на виртуальные развлечения. Емкость рынок оценивается в 70 млн долларов в год, что вполне вписывается в стратегию IT-страны. Кроме того, на 20% за год вырос рынок настольных игр. Стратегии, головоломки и деловые игры сегодня пользуются спросом как никогда.

На валютно-фондовой бирже евро сдал свои позиции. Таким образом, актуальный курс на завтра – 2 рубля 8 копеек. Доллар меняют на 1 рубль 86 копеек, а сотню российских – на 3 рубля 28 копеек.

Новости экономики за 29.05.2017

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