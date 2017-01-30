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Новости экономики за 30.01.2017

30.01.2017 - 19:39

Новости Беларуси. Второй белорусский банк начал выдавать льготные кредиты на строительство жилья. Старт программы анонсировали на начало весны, однако принимать документы начали раньше. В общей сложности на эти цели финансисты могут потратить 10 миллионов рублей. Условия получения льготного займа узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ СТАРТОВАЛИ

На займы могут претендовать нуждающиеся в улучшении условий. Согласно постановлению правительства ставка составит половину ставки рефинансирования. Сегодня это 13,5%. Валюта кредитования – белорусские рубли. Минимальная сумма займа – 1 тысяча, максимум – 150 тысяч рублей, но не более стоимости апартаментов. Срок кредита – 20 лет.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ ВЫШЕ

С 1 февраля изменится один из критериев выдачи льготного кредита – это минимальный потребительский бюджет. Он вырастет на без малого 2%. На одного члена семьи из 4 человек МПБ составит 298 рублей 85 копеек.

ТИПИЧНЫЙ ВКЛАДЧИК

Нацбанк составил портрет типичного белорусского вкладчика. Это мужчина либо женщина старше 55 лет. Размер депозита, как правило, составляет порядка 7 тысяч рублей. Женщины чаще размещают деньги на краткосрочный период. Доля вкладов в валюте при этом сократилась за квартал более, чем на 5,5%, а в рублях выросла на 9%. Общий депозитный портфель белорусских банков превышает 16 миллиардов рублей.

ЦЕННЫЙ ПРОДУКТ

Прибыль в тройном размере. Министерство лесного хозяйства в 2016 году экспортировало товары в 30 стран мира, выручив от сделок 140 миллионов долларов. Результат достигнут в том числе за счет роста производства деловой древесины с повышенной добавочной стоимостью. Важным направлением также стало развитие рынка лесозаготовительных услуг – когда частные компании в партнерстве с государственными участвуют в вырубке и обработке древесных материалов.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:
Вся древесина, которая у нас будет производиться или заготавливаться, должна перерабатываться только на наших предприятиях, внутри страны. Не важно, какие это предприятия – государственной или частной формы собственности.

Первые торги недели завершились укреплением национальной валюты к американской. Доллар США подешевел на треть копейки. Курс на завтра – 1,94. Евро укрепился на четверть копейки. Во вторник по Нацбанку – 2,07. Курс российского рубля также вырос на несколько пунктов и за сотню российских дают 3 рубля 22 копейки белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 30.01.2017

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