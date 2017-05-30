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Новости экономики за 30.05.2017

30.05.2017 - 20:20

Новости Беларуси. Выпускники прощаются со школой, родители подсчитывают расходы. В какую сумму обошелся семейному бюджету среднестатистический выпускник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕСЦЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

На красоте не экономили. Основная статья расходов – внешний вид. Сюда входит прическа, макияж, туфли и платье или костюм. Уложиться можно и в 300 рублей. Но надо постараться. К примеру, взять вечерний наряд на прокат – от 100 рублей, смокинг – 160, костюм – 50. Прокат лимузина – от 60 рублей в час. Фейерверк и пиротехническое шоу в среднем – 400 рублей. Родительский взнос на торжество – от 200 рублей. И разве можно экономить на воспоминаниях? За услуги фотографа платили в среднем 350 рублей за весь класс.

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

Оплата услуг занимает все большую долю в расходах белорусов. За год траты на связь увеличились до 5%, образования без малого до 2%, общественного транспорта до 2,3%. Расходы на питание основная статья расходов семейного бюджета – почти 42%. Год назад на их долю приходилось 42,3%. Также уменьшилась до 3% доля трат на алкоголь и табачные изделия.

СВОБОДНОЕ ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО

Более 2 тысяч платных парковочных мест и «умную» парковку сделают до конца года в столице. Припарковаться станет проще в том числе на улице Мельникайте, на площадке у Дворца спорта, на Немиге. Пилотный проект «умной» платной парковки на 120 машино-мест – это новое техническое решение по контролю за оплатой парковки с использованием средств фото- и видеофиксации. Новинка сможет распознавать автотранспорт специальных служб: МЧС, скорой помощи, а также машины жителей прилегающих домов и другие авто по необходимости.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже американская валюта выросла на 0,17 копейки и стала стоить 1,86 белорусского рубля. Евро подешевел почти на полкопейки. Актуальный курс на завтра – 2 рубля 7 копеек. А вот российский рубль прибавил больше копейки и стоит 3,29 копеек белорусского за сотню.

Новости экономики за 30.05.2017

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