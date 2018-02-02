﻿ Без мужчин: возле Финляндии появится остров только для женщин | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Без мужчин: возле Финляндии появится остров только для женщин

02.02.2018 - 13:58

Новости Финляндии. Летом 2018 года на острове возле Финляндии будет открыт курорт только для женщин.

Как сообщает The New York Post, женщины смогут заказывать отдых от одного дня до недели. Такую возможность предоставит основательница курорта «SuperShe» Кристина Ротт. Идея посетила Ротт, когда она отдыхала в Ашраме в Калабасасе, недалеко от пляжей Малибу. Женщина заметила, что мужское общество заставляет дам напрягаться и тянуться к косметике.

Кристина решилась создать женскую зону отдыха после встречи с жителем Финляндии, в которого она влюбилась. Родители мужчины владели островом. Он рассказывал, что рядом продаётся ещё один. Ротт восхитилась красотой острова и купила его.

Пока что курорт опробуют знакомые основательницы. Уже с лета бронировать места смогут все женщины. В дальнейшем Кристина рассмотрит возможность открыть остров и для мужчин.

Летом прошлого года Шотландия выставила на продажу остров Алва.

На нём уже живут 11 человек – подробности здесь.

Фото: The New York Post

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Американцы отмечают День сурка: о чём говорит поверье?
Американцы отмечают День сурка: о чём говорит поверье?
Девушка по ошибке забрала из обменника лишние 500 долларов, а потом сама пришла в РУВД
Девушка по ошибке забрала из обменника лишние 500 долларов, а потом сама пришла в РУВД
Фото: скриншот из видео
Видеохит: крыса принимает душ с мылом как человек
Нелегальный мигрант. В Китае слон пересёк границу с Лаосом, а потом вернулся обратно
Нелегальный мигрант. В Китае слон пересёк границу с Лаосом, а потом вернулся обратно
Воздушные шары поднимутся в небо над зимними Альпами. В Швейцарии проходит международный фестиваль аэростатов
Воздушные шары поднимутся в небо над зимними Альпами. В Швейцарии проходит международный фестиваль аэростатов
Его 81 раз привлекали на нарушение ПДД. В Гомеле инспекторы 15 минут гонялись за бесправником
Его 81 раз привлекали на нарушение ПДД. В Гомеле инспекторы 15 минут гонялись за бесправником
https://unsplash.com/
Взгляд: Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает растения
В Минске 25 января работал ресторан в стиле поп-ап: что это такое
В Минске 25 января работал ресторан в стиле поп-ап: что это такое
Все новости по теме Необычное
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru