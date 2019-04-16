«850 лет истории в огне»: собор Нотр-Дам удастся восстановить

16.04.2019 - 15:11

Новости Франции. По данным СМИ с пожаром в соборе Парижской Богоматери удалось справиться. Все это время парижане и гости столицы не оставались в стороне от трагедии, и, пока работали пожарные, молились и помогали, чем могли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что известно на данную минуту и как пытались спасти мировую святыню? Подробности узнавала корреспондент Александра Шкарупина.

Вот так собор Парижской Богоматери выглядит сейчас. Последствия пожара в 7 фото

Этой ночью Париж пережил одну из крупнейших трагедий в современной истории. На глазах местных жителей и туристов загорелся Нотр-Дам. Пламя занялось у крыши здания и буквально за несколько часов охватило весь собор. Вскоре уникальный шпиль и часы обрушились, за ними стала обваливаться кровля.

Это действительно ужасная ситуация – 850 лет истории в огне. Невосполнимая утрата. Трагедия, из-за которой скорбит весь мир.

На мостах через Сену и вдоль ее набережных собрались сотни туристов и парижан. Люди пели Ave Maria в честь собора Парижской Богоматери и молились, чтобы храм устоял.

В огне пострадали три человека: двое полицейских и пожарный. Они находятся в больнице. В общей сложности со стихией боролись полсотни специалистов. Собор удалось потушить. Пожарные все еще работают на месте ЧП. Они проливают конструкции, чтобы избежать повторного возгорания.

Эксперты уже приступили к оценке нанесенного ущерба, а Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции – к сбору денег на реконструкцию. Сколько уйдет времени и средств на восстановление святыни, пока неизвестно. На срочное заседание собираются в ЮНЕСКО.

Эмануэль Макрон, президент Франции:

Мы восстановим этот собор вместе, и он, несомненно, станет проектом на ближайшие годы. Начиная с завтрашнего дня будет запущен сбор средств. Мы восстановим Нотр-Дам, потому что это то, чего ожидают французы и потому, что этого заслуживает наша история.

Часть произведений искусства, спасенных во время пожара, были доставлены в мэрию. В ближайшее время они будут переданы на хранение в Лувр.

Главный священник собора Нотр-Дам: «Мы спасли некоторые реликвии»

Причины пожара все еще не установлены. Основная версия – сварочные работы. В момент ЧП в соборе велась реставрация. Вероятнее всего, возгорание началось на строительных лесах и быстро распространилось по деревянным конструкциям. Однако пока делать выводы рано.

Лорен Нуньес, госсекретарь МВД Франции:

Поскольку в здании велись строительные работы, неизбежно возникают вопросы. Но, честно говоря, мы пока не можем это комментировать. Причины этого пожара в настоящее время неизвестны. Расследование продолжается.

На протяжении столетий Нотр-Дам был самым известным зданием во Франции. Этот собор «видел» суд над Жанной д'Арк, Варфоломеевскую ночь, коронацию Наполеона, пережил Великую французскую революцию и две мировые войны. И в этот раз храм устоял. Пламя уничтожило шпиль и кровлю знаменитого собора, однако стены и барельефы остались целы. А значит, Нотр-Дам удастся восстановить.