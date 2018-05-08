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Во Франции стартует 71-й Каннский кинофестиваль: что покажут на смотре

08.05.2018 - 15:16

8 мая открывается 71-ый Международный Каннский кинофестиваль – один из старейших в мире.

За главный приз смотра будут бороться более 20 фильмов. В состав жюри вошли Дени Вильнев, Леа Сейду, Кристен Стюарт, Андрей Звягинцев, который стал первым россиянином в 21 веке в жюри фестиваля, Чанг Чен, Ава ДюВерне, Хаджа Нин и Робер Гедигян.

Предстедатель жюри – Кейт Бланшетт (читать далее).

Фото: twitter.com/festival_cannes

В основную конкурсную программу включен фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое (здесь подробнее).

Фильм открытия фестиваля – «Все знают» Асгара Фархади. Ранее режиссер получил премию «Оскар» за «Коммивояжера». Фильм закрытия – «Человек, который убил Дон Кихота». Он является самым известным долгостроем в кино. Съемки фильма не могли закончить с 2000 года.

Фото: twitter.com/festival_cannes

В рамках внеконкурсных показов продемонстрируют фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». В 2011 году Триера сделали персоной нон грата Канн за шутки о нацизме и Гитлере. В этом году фильм режиссера будет показан на фестивале спустя семь лет ожидания.

Также в Каннах будет показана картина «Хан Соло: Звездные войны. Истории».

Фото: twitter.com/festival_cannes

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