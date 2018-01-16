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48 пострадавших: в Германии автобус с учениками врезался в здание магазина

16.01.2018 - 14:49

Новости Германии. Чрезвычайное происшествие в немецком Эбербахе. Рейсовый автобус на высокой скорости протаранил несколько автомобилей, после чего врезался в здание магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В салоне находились ученики и их родители, которые сопровождали детей в школу. По последним данным, в результате аварии пострадали 48 человек. Не менее 10 в тяжелом состоянии. Их доставляют в ближайшие больницы.

На месте работают правоохранители, пожарные и медики. Подключена авиация. Дорога полностью перекрыта. Причины произошедшего предстоит еще выяснить.

48 пострадавших: в Германии автобус с учениками врезался в здание магазина
В Германии автобус с учениками врезался в здание магазина
Фото. В Германии автобус с учениками врезался в здание магазина
В Германии автобус с учениками врезался в здание магазина
Фото. В Германии автобус с учениками врезался в здание магазина
В Германии автобус с учениками врезался в здание магазина
Фото. В Германии автобус с учениками врезался в здание магазина

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