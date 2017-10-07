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Авиакомпания Air Berlin сократит около 1500 сотрудников

07.10.2017 - 16:38

Новости Германии. Масштабные сокращения грядут в немецкой авиакомпании Air Berlin. Без работы в ближайшее время останутся почти полторы тысячи человек – весь наземный персонал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее перевозчик заявил о начале процедуры банкротства. Все из-за того, что его основной акционер – национальная авиакомпания Арабских Эмиратов – приостановила финансовую помощь.

По данным экспертов, за последние 6 лет убытки Air Berlin составили более двух с половиной миллиардов евро.

Авиакомпания Air Berlin сократит около 1500 сотрудников

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