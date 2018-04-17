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На немецком острове Рюген обнаружен клад времён викингов

17.04.2018 - 11:25

Новости Германии. На немецком острове Рюген найден клад, относящийся к концу 10 века.  

Как сообщает журнал Stern, сокровища обнаружили археолог-любитель Рене Щён и 13-летний школьник Лука Малашниченко. Мальчик нашёл, как ему показалось, кусочек алюминия. Ученик отнёс находку Рене, который заметил, что это серебро.  

В дальнейшем на территории площадью 400 квадратных метров был обнаружен клад. Среди найденных предметов были фибулы, плетёное ожерелье, жемчуг, фрагменты колец, амулет молота Тора и от 500 до 600 частично поврежденных монет. 100 из них могут быть отнесены ко времени правления Харальда I Синезубого.  

Это не первый найденный клад, имеющий отношение к Харальду I и его окружению. В 1872 и 1874 году на острове Хиддензе были обнаружены 16 элементов одного ювелирного набора.  

Харальд I Синезубый в 10 веке был королём Дании и Норвегии. Известен тем, что при его правлении Дания приняла христианство. Также в его честь (Harald Bluetooth) названа система передачи данных между Bluetooth-устройствами.  

Весной 2018 года в Гродно был обнаружен клад.  

«Дай, думаю, посмотрю, что там такое» (здесь подробнее).  

Фото: Stefan Sauer / DPA

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