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С целью выявить экстремистов в Германии проводят обыски

05.12.2017 - 14:34

Новости Германии. Полицейские рейды проходят по всей Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В операции участвуют спецназ и следователи уголовной полиции. Обыски направлены на выявление сторонников левоэкстремистского движения, целью является сбор дополнительных доказательств. По данным следствия, эти люди стояли за организацией беспорядков, вспыхнувших во время проведения саммита G20 в Гамбурге.

Напомним, в декабре 2016 года город на 4 дня погрузился в хаос. Участники столкновений забрасывали полицейских камнями и бутылками, жгли машины и грабили магазины.

476 правоохранителей получили ранения.

С целью выявить экстремистов в Германии проводят обыски

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