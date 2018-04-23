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В Западной Европе резко потеплело: столбики термометров поднялись до +28 градусов

23.04.2018 - 11:26

Новости Европы. В Германии и Нидерландах пляжи заполнены отдыхающими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жара там гарантированно продержится до 27 апреля. Переполнены и пляжи Лазурного берега Франции.

Аномально теплая погода и на туманном Альбионе. 22 апреля там прошел знаменитый Лондонский марафон. Это один из шести крупнейших в мире забегов. Ежегодно в нем принимают участие около 40 тысяч человек.

А в Скандинавии из-за быстро тающего снега опасаются схода лавин и наводнений. Синоптики уже признали нынешний апрель самым теплым за последние 70 лет.

В Западной Европе резко потеплело: столбики термометров поднялись до +28 градусов

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