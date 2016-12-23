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Видео с места трагедии: белорус стал очевидцем теракта в Берлине

23.12.2016 - 11:43

Новости Германии. Теракт в Берлине – ужасающее событие, которое потрясло всех жителей Германии. Страшно подумать, что человек, который был принят этой страной, смог причинить такую боль её жителям.

Сегодня немцы констатируют – у них украли Рождество.

Многие не понимают, как можно взбодриться и вернуться в атмосферу праздника, не говоря уже о семьях, которые потеряли близких.  

В момент трагедии среди очевидцев было много туристов, которые приехали в Берлин за рождественской сказкой,

однако предчувствие праздника было омрачено страхом за жизнь.

В роковой понедельник на рождественской ярмарке находился и наш соотечественник Игорь Калашников, который запечатлел на видео последствия трагедии. Что творилось на площади Брайтшайдплац первые 10 минут, смотрите на видео.    

Игорь Калашников:
Я находился недалеко от района происшествия. Но о самой трагедии я узнал от подруги, которая мне позвонила.

Находясь на самом месте трагедии начинаешь ощущать всю тяжесть и горе, которые висят в воздухе.

Сирены скорой помощи и полиции. Разрушенные домики, люди с шоком в глазах от произошедшего.

Хроника событий здесь.

Видео с места трагедии: белорус стал очевидцем теракта в Берлине

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