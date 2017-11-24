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Александр Лукашенко о смертной казни: это очень сильный тормоз для некоторых бешеных голов

24.11.2017 - 23:41

Новости Беларуси. В отношениях Беларусь-Европа особое место занимает вопрос отмены смертной казни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У нас тема решена, говорит Президент – точка поставлена референдумом. Любые изменения через волеизъявление народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы обучаемые люди, мы слышим их. Они часто: смертная казнь, смертная казнь, вы давайте приостановите, запретите смертную казнь. Я им объясняю: у нас на референдуме решен этот вопрос. Я уважаю свой народ, я не могу отменить самолично решение, которое принял народ. Какой выход из этого? Если мы захотим это сделать, нам надо вынести вопрос на референдум.

Если мы сегодня вынесем вопрос о смертной казни на референдум, не мне вам рассказывать, знаете, какой будет результат. Разговаривая с министром иностранных дел Германии, я ему тоже сказал: даже у вас, у немцев сегодня, если этот вопрос вынести на референдум, вы знаете, какой результат получите. Он засмеялся.

При той террористической атаке, которой подвергается Европа и многие страны мира, народ не дурак, он видит, что это очень сильный тормоз для некоторых бешеных голов. Поэтому я говорю: скоро вы наш опыт будете изучать. Что касается смертной казни, я ему задал вопрос: вы очень дружите с некоторыми странами Ближнего Востока, Саудовской Аравией, США, политбюро ваше там сидит. Вы почему от них не требуете то, что требуете от нас? Улыбка и молчание.

Поэтому и в этом вопросе, я думаю, мы договоримся.

Александр Лукашенко о смертной казни: это очень сильный тормоз для некоторых бешеных голов

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