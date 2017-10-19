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Белорус не смог попасть в Украину из-за детских рисунков в паспорте

19.10.2017 - 15:18

Новости Беларуси. 18 октября житель Калинковичей не смог въехать в Украину из-за разрисованного детскими рисунками паспорта.

По информации ГПК, 36-летний белорус предоставил пограничникам паспорт, въезжая на территорию Украины. Одна из страниц документа была разукрашена ребенком, который нарисовал дом, лес, солнце, кораблик и человека.

Через границу мужчину не пропустили. Его паспорт был изъят.

По словам жителя Гомельской области, он уже получал предупреждение о смене паспорта, но не стал этого делать.

В начале нынешнего года появилась информация о том, что паспорт можно будет поменять по ускоренной процедуре.

Восстановить документ за 7 дней можно с 26 апреля 2017 – здесь подробнее.

Фото: ГПК

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