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Ближайшие мосты через Припять в 140 километрах: в Житковичском районе треснул автомобильный мост

07.12.2017 - 16:36

Новости Беларуси. Жителям сразу нескольких регионов приходят смс-оповещения от МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Житковичском районе перекрыто движение по мосту через Припять. Причина – трещина в конструкции. На месте работает специальная комиссия МЧС, специалисты обследуют конструкцию. Аварийный мост – ключевое звено инфраструктуры, на нем завязана фактически вся экономика центрального Полесья.  Отрезанными от кратчайшего сообщения с главной транспортной артерией – трассой М-10 – оказались сразу несколько важных предприятий: щебеночный завод в «Глушкевичах» и сразу два туровских предприятия:  молочный комбинат и консервный завод.

Нарушены привычные пути сообщения для сотен работающих на них людей. С определенными неудобствами столкнутся жители таких крупных населенных пунктов как Туров и Давыд-Городок. Ближайшие мосты через Припять в Пинске и Мозыре: до каждого из них ровно 140 километров. 

Ближайшие мосты через Припять в 140 километрах: в Житковичском районе треснул автомобильный мост

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