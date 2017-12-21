﻿ Эвакуировали 100 человек. В Гомеле мужчина с телефона прохожей сообщил о минировании мясокомбината | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Эвакуировали 100 человек. В Гомеле мужчина с телефона прохожей сообщил о минировании мясокомбината

21.12.2017 - 19:50

Новости Беларуси. В Гомеле мужчина позвонил на местный мясокомбинат и сообщил о его минировании.

По информации официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, инцидент произошел 21 декабря днем. Неизвестный позвонил по телефону 102 и сообщил информацию от том, что Гомельский мясокомбинат заминирован.

Из здания предприятия были эвакуированы 100 человек. На место приехали правоохранители, сотрудники МЧС и саперно-пиротехническая группа.

Информация о минировании оказалась ложной. Взрывное устройство не было обнаружено.

Через несколько часов звонившего задержали.

Им оказался 40-летний неработающий местный житель. Оказалось, что мужчина подошел на улице к женщине, попросил ее позвонить, набрал номер оперативно-дежурной службы и сообщил о минировании. После чего отдал телефон женщине и ушел.

Мужчина пока не смог объяснить причину такого поступка из-за того, что задержанный находился в нетрезвом состоянии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Лжеминирование в Киеве: как это было
Лжеминирование в Киеве: как это было
В Киеве пассажиров железнодорожного вокзала эвакуируют из-за звонка о минировании
В Киеве пассажиров железнодорожного вокзала эвакуируют из-за звонка о минировании
Аноним сообщил о минировании Ярославского вокзала в Москве: эвакуированы около 450 человек
Аноним сообщил о минировании Ярославского вокзала в Москве: эвакуированы около 450 человек
В Киеве проверяют офис страховой компании и автомобиль после сообщения о минировании
В Киеве проверяют офис страховой компании и автомобиль после сообщения о минировании
Второклассник так впечатлился на уроке ОБЖ, что набрал 102 и сказал, что школа заминирована
Второклассник так впечатлился на уроке ОБЖ, что набрал 102 и сказал, что школа заминирована
В Санкт-Петербурге эвакуировали более десяти торговых центров из-за сообщений о минировании
В Санкт-Петербурге эвакуировали более десяти торговых центров из-за сообщений о минировании
Десятки тысяч людей эвакуируют в России: в последние дни крупные города атакованы анонимными звонками о «минировании» зданий
Десятки тысяч людей эвакуируют в России: в последние дни крупные города атакованы анонимными звонками о «минировании» зданий
Сказал, что парк заминирован и надо уходить отсюда: очевидцы об эвакуации посетителей парка Челюскинцев
Сказал, что парк заминирован и надо уходить отсюда: очевидцы об эвакуации парка Челюскинцев
Все новости по теме Лжеминирование
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru