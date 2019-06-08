«Их история – история всей великой войны»: мемориал братьям Лизюковым откроют в Гомеле в День Независимости

Новости Беларуси. Три брата, три солдата и одна судьба. В Гомеле увековечат память легендарных братьев Лизюковых – Александра, Петра и Евгения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Таких семей было не более 10 во всем Советском Союзе»
Наиболее известен командующий танковой армией Александр Лизюков, один из первых Героев Советского союза. Высшего звания также удостоен и младший из братьев, артиллерист Петр Лизюков. Братья погибли в боях в разных местах и в разное время. Они похоронены в братских могилах: под Воронежем, Минском и Кенигсбергом.
Место памяти теперь будет и в центре родного Гомеля. Корреспондент Александр Добриян подробнее.
Александр Добриян, СТВ:
В честь братьев Лизюковых названа небольшая улица на окраине Гомеля. История этой семьи до сих пор мало известна за пределами областного центра. Однако их история – это история всей великой войны: от боев на подступах к Москве и Сталинграду до освобождения Беларуси и Восточной Пруссии. Два брата удостоены звания Герой Советского союза, и все трое отдали жизни за мирное будущее Беларуси.
Братья Лизюковы – профессиональные военные. К началу Второй мировой у Евгения и Александра – опыт Гражданской войны, Петр – кадровый артиллерист. В этом небольшом школьном музее уже больше 40 лет рассказывают историю уникальной гомельской семьи.
После боя тело Александра Лизюкова не нашли. По одной из версий его тело забрали немецкие солдаты. Настолько они боялись, что случится чудо и Александра каким-то образом спасут.
Командарм пятой танковой Александр Лизюков – настоящая легенда начала войны. Говорили, что он научил советские танки летать. За тяжелейшие бои на Соловьевой переправе он среди первых получил звезду Героя. Потом была героическая оборона Москвы.
Иван Афанасьев, заведующий кафедрой Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины:
Сошлюсь на свидетельства маршала Жукова, который говорил о том, что именно бригады Лизюкова закрывали дыру в нашей обороне в районе Красной Поляны. Это 30 километров от Кремля по прямой. Мы можем с полным основанием говорить о том, что Александр Ильич Лизюков, белорус, по праву может считаться истинным спасителем Москвы.
Именно так, в бою, генерал-майор Александр Лизюков погиб годом позже под Воронежем. В это время его младший брат Петр сражался в самом пекле: Сталинград он прошел от первого до последнего дня, так же, как и бои на Карельском перешейке. Смерть настигла артиллериста в боях под Кенигсбергом за три месяца до Победы.
К тому моменту и самый старший из Лизюковых, Евгений, уже пал смертью храбрых. По пути на парад в освобожденный Минск командир партизанского отряда погиб в бою, сражаясь с оказавшейся в окружении немецкой группировкой.
Александра Чуйкова, учащаяся гимназии № 36 Гомеля:
Я неоднократно переслушивала эту историю. Мне кажется, братья Лизюковы показывают яркий пример патриотизма и заставляют нас задуматься о том, насколько это важно – важно любить свою Родину.
Арсений Коновалов, учащийся гимназии № 36 Гомеля:
Мы осознаем, что раз они выросли в нашем городе, это наша гордость. Мы должны ими гордиться.
Братья Лизюковы лежат в братских могилах от Кенигсберга до Воронежа. Теперь место памяти будет и в центре родного Гомеля. В День Независимости новый мемориал торжественно откроют на площади Победы.
Новости Беларуси. Уникальная история случайно найденного ордена. Ее генеральный секретарь белорусского Красного Креста рассказала в нашей программе «В обстановке мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полгода назад в одном из контейнеров Красного Креста вместе с одеждой был обнаружен орден Великой Отечественной войны II степени. На тыльной стороне четко читался номер, потому волонтеры решили во что бы то ни стало найти родственников героя и вручить им награду. Что было потом – расскажет корреспондент Евгений Поболовец.
Вот он – этот волнительный момент. Павел впервые держит в руках орден деда. О том, что такая награда когда-то была вручена ветерану войны, ни он, ни другие родственники даже не догадывались.
Павел Мелещеня, внук Иосифа Мелещени:
Дедушка умер в 1993 году, 27 сентября. Он был жив, когда ее ему присвоили. Я просто рад и благодарен Красному Кресту за помощь.
Эта удивительная история началась полгода назад. Обычный контейнер Красного Креста, стандартная процедура сортировки.
Евгений Поболовец, корреспондент СТВ:
Таких контейнеров по сбору чистой одежды и обуви в Беларуси порядка 50-ти, в Минске – три. В какой именно контейнер опустили одежду, в которой был орден – неизвестно. Награду нашли уже на пункте сортировки Красного Креста при разборе одежды.
В вещах для Красного Креста иногда находят дорогие украшения. Бывает, что и золотые. Но орден – впервые! Для Андрея Богданова – а именно он и нашел реликвию, когда разбирал одежду – этот момент был особенно волнительным, ведь родной дед тоже воевал. Потому вручить награду родственникам героя, да еще и в год 75-летия освобождения Беларуси, было делом чести.
Андрей Богданов, главный специалист Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:
Я принадлежу еще к тому поколению, которое помнит живыми участников Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Я помню своего деда. Чисто по-человечески награда должна найти своего героя. А если его нет в живых, значит, нужно передать в семью.
В этой истории множество неизвестных. Как и кто опустил в контейнер одежду вместе с орденом? Почему его нашли в Минске, если сам Иосиф Ильич жил в деревне Знаменка Житковичского района?
Инна Лемешевская, первый заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста:
Могли родственники продать дом и вещи забрать к себе. Тот же отец нашего Павла. А может быть, соседи какие-то вещи разобрали. Мы это расследование не проводили, для нас это было не столь важно.
В отличие от большинства других, эта история со счастливым концом. Порой найти родственников или владельцев таких находок просто невозможно.
Идаиль Герреро, главный специалист службы розыска Белорусского общества Красного Креста:
Подобные запросы, знаю по опыту коллег, заканчиваются тем, что не находят никого. Когда выяснилось, что можно, грубо говоря, прикоснуться к человеку, который является владельцем – это на самом деле очень волнительно. До сих пор руки трясутся.
Запросы в российский архив, затем в службу миграции. Поиск самого обладателя награды по номеру на реликвии, а затем его родственников. Обязательная перепроверка данных – ошибки быть не должно. Героев у этой истории далеко не один десяток. И каждый понимал: кто добывал победу и дал нам мирное небо над головой, и после смерти остается героем. А орден – яркое и наглядное напоминание об этом потомкам.