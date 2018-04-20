﻿ Изъято более 100 тонн: крупная схема воровства минеральных удобрений раскрыта в Гомельской области | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Изъято более 100 тонн: крупная схема воровства минеральных удобрений раскрыта в Гомельской области

20.04.2018 - 14:01

Новости Беларуси. Крупная преступная схема в сфере АПК раскрыта в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа лиц занималась продажей минеральных удобрений, приобретенных за бюджетные средства для аграриев. Поставки отправлялись в Россию. В Калинковичском районе были задержаны два автомобиля, груженых удобрениями на 20 тысяч рублей.

Операция дала старт целой серии оперативных мероприятий. Как выяснилось, во главе преступного бизнеса стояли руководители транспортной компании и одного из фермерских хозяйств. «В деле» оказался и ряд должностных лиц. Уже установлено: хищения происходили системно.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Схема работала следующим образом. Руководитель частной компании совместно со своим сыном организовали вывоз удобрения в страну-соседку. Они, совместно с другими лицами, которые работают на государственных предприятиях, отвечающих за реализацию минеральных удобрений по хозяйствам Гомельской области, по подложным документам перевозили полученные минеральные удобрения на склад транспортной фирмы и фермерского хозяйства. 

Затем формировали большегрузный транспорт и каждые 3-5 дней такие машины направлялись в страну-соседку, где и реализовывались за наличный расчет.

В ходе проведенных обысков изъято более 100 тонн минеральных удобрений, наложен арест на два большегрузных автомобиля и внедорожник. Ряд фигурантов уголовного дела арестованы. Руководитель транспортной компании скрылся и находится в розыске.

Изъято более 100 тонн: крупная схема воровства минеральных удобрений раскрыта в Гомельской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Принцы Саудовской Аравии вернули в казну королевства более 100 миллиардов долларов
Принцы Саудовской Аравии вернули в казну королевства более 100 миллиардов долларов
В отношении директора «Круглянской ПМК» возбуждено уголовное дело
В Минске раскрыли преступную схему: инвестор одни и те же помещения ФОКа продавал несколько раз
В Минске раскрыли преступную схему: инвестор одни и те же помещения ФОКа продавал несколько раз
В Гомеле у женщины украли кошелек с деньгами на операцию ребенку
У матери отняли деньги, отложенные на операцию: в Гомеле ищут женщину, которая украла кошелек
Бизнесмена, одного из бывших владельцев завода «Мотовело», Александра Муравьева приговорили к 11 годам колонии
Бизнесмена, одного из бывших владельцев завода «Мотовело», Александра Муравьева приговорили к 11 годам колонии
Новый поворот в истории с белорусскими грузовиками: в Украине нашли еще 50 машин, украденных у МАЗа
Новый поворот в истории с белорусскими грузовиками: в Украине нашли еще 50 машин, украденных у МАЗа
Сотрудник «Белтелекома» похищал интернет-трафик для «Атлант-телекома», возбуждено уголовное дело
Сотрудник банка, похитивший 740 тысяч долларов, получил 4 года тюрьмы
Сотрудник банка, похитивший 740 тысяч долларов, получил 4 года тюрьмы
Все новости по теме Хищение
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru