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Кадры с места событий: трещина в конструкции моста в Житковичском районе продолжает расти

08.12.2017 - 18:11

Новости Беларуси. Только за сутки ее размер увеличился на полтора сантиметра. В связи с этим принято решении о полном перекрытии движения по путепроводу через Припять,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе для пешеходов и спецтранспорта. Сегодня специалисты МЧС и инженерные войска начали подготовку к сооружению временной понтонной переправы через реку.

Аварийный мост – ключевое звено инфраструктуры. На нём завязана фактически вся экономика центрального Полесья.  Отрезанными от кратчайшего сообщения с главной транспортной артерией – трассой М-10 – оказались сразу несколько крупных предприятий, где работают сотни людей.

Трещина в конструкции моста в Житковичском районе продолжает расти

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