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Кобяков и Медведев обсудили бюджет Союзного государства на 2018 год

08.12.2017 - 20:22

Новости Беларуси. Бюджет Союзного государства России и Беларуси на 2018 год составит почти 7 миллиардов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 7 миллиардов российских рублей – утвержден бюджет Союзного государства Беларуси и России на 2018 год. Очередное заседание Союзного совмина состоялось в Гомеле. Стратегические направления в развитии союза двух стран накануне встречи в расширенном формате один на один обсудили премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и председатель Правительства России Дмитрий Медведев. 

Александр Добриян, СТВ: 
Предыдущее заседания Совета Министров Союзного государства прошло чуть больше полугода назад в Санкт-Петербурге. Казалось бы, недавно, но на самом деле жизнь диктует свои условия. Ко встрече в Гомеле вопросов накопилось более, чем достаточно. 

На повестку дня в Гомеле вынесли более 20 вопросов. Начали с экономики взаимоотношений, она в 2017 году демонстрирует явный рост.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Да у нас хорошая динамика в 2017 году по росту товарооборота, вместе с тем хочу отметить, что к концу 2017 года мы достигнем показателей 2010 года – 28 миллиардов долларов, которые выдающимися назвать сложно. В лучшие времена наш товарооборот достигал более 40 миллиардов 

Быстро повысить товарооборот можно, например, нарастив импорт белорусского продовольствия в Россию. На данный момент запрещены поставки 7 отечественных предприятий, еще 17 ограничены. А поэтому достигнуть ранее согласованных объемов поставок белорусского мяса и молока в Россию в 2017 году вряд ли удастся.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
В очередной раз имеем возможность обсудить правовую базу, которая позволяла бы беспрепятственному продвижению наших продуктов на российский рынок и продуктов Российской Федерации на белорусский рынок. Одно государство, один союз.

Подобные мясо-молочным «изъятия» во взаимной торговле в ближайшее время должны исчезнуть.

Андрей Кобяков:
В качестве первоочередных задач определены следующие направления. Проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений. Предусматривается выработка совместных мер по сокращению барьеров,  изъятий и ограничений во взаимной торговле.

Новый импульс получит сотрудничество в научно-технической сфере.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Принято решение об учреждении премии Союзного государства в области науки и техники. То, о чем мы говорили на форуме регионов, в 2017 году сейчас эта идея реализуется.

Озвучен и бюджет Союзного государства. В 2018 он будет на уровне бюджета 2017 года и составит почти 7 миллиардов российских рублей.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:
Деньги эти будут направлены на фундаментальные исследования, на НИОКРы, развитие промышленности, энергетики, строительство.

Примеры удачной совместной работы в области медицины главам правительств сегодня продемонстрировали на примере «Научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека». Построенный в Гомеле он на самом современном уровне решает проблемы постчернобыльской реабилитации всего региона, не взирая на границы, среди пациентов центра россияне занимают значительную часть.

Кобяков и Медведев обсудили бюджет Союзного государства на 2018 год

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