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Мемориальный камень в честь воинов-пограничников открыли в Гомеле

05.12.2017 - 16:53

Новости Беларуси. В Гомеле открыли первый мемориальный знак в честь стражей государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжество прошло накануне 100-летия со дня образования органов пограничной службы Республики Беларусь.

Памятный камень воинам-пограничникам торжественно открыли в самом центре города.

Владислав Бруев, командир Гомельской пограничной группы:
Одна из основных целей была именно увековечить память не только тех, кто сейчас выполняет задачи по надежной охране границы, но и вспомнить всех тех, кто охранял ее, начиная с 18-го года, когда была образована пограничная охрана.

Большое спасибо скульптору, который воплотил все эти мысли. Участвовал каждый пограничник нашего отряда, нашей группы.

Гомельская пограничная группа была создана после того, как область стала пограничной: сегодня под контролем военнослужащих участок государственной границы с Украиной протяженностью в несколько сотен километров. Причем если сухопутная часть составляет 130 километров, то водная – почти 170. В основном, она проходит по рекам Днепр и Сож.

Мемориальный камень в честь воинов-пограничников открыли в Гомеле

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