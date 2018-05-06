﻿ Новый температурный рекорд в Гомеле более чем на три градуса превысил предыдущий | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Новый температурный рекорд в Гомеле более чем на три градуса превысил предыдущий

06.05.2018 - 13:53

Новости Беларуси. 5 мая в Беларуси отметилось новым температурным рекордом.  

Как сообщает Белгидромет, если 4 мая в Минске было аномально тепло, то 5 мая температура вернулась в климатическую норму. Однако в Гомеле сохранилась рекордная жара, в субботу в городе было зафиксировано +30,1°C.  

Новый рекорд значительно превысил предыдущий, который был установлен в 1970 году. В тот год 5 мая температура воздуха составила +26,6°C.  

Сегодня днём в стране будет +15… +20°C.  

7 мая в республике будет немного теплее, ожидается +18… +24°C (здесь подробнее).  

Изображение носит иллюстративный характер

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение носит иллюстративный характер
7 мая в Беларуси потеплеет до +24°C
Изображение носит иллюстративный характер
6 мая в Беларуси ожидается до +22°C
5 мая температура опустится почти до 20 градусов. Возможны дожди и грозы
5 мая температура опустится почти до 20 градусов. Возможны дожди и грозы
Фотофакт: гроза с необычно большим градом прошла на больших выходных в Беларуси
Фотофакт: гроза с необычно большим градом прошла на больших выходных в Беларуси
В Минске 1 мая побит температурный рекорд, который держался с 1977 года
В Минске 1 мая побит температурный рекорд, который держался с 1977 года
До +28 градусов. Температурные рекорды зафиксированы в Минске и Гомеле
До +28 градусов. Температурные рекорды зафиксированы в Минске и Гомеле
Изображение носит иллюстративный характер
30 апреля в Минске и Гомеле были установлены новые температурные рекорды дня
Грозы и +28 градусов ожидаются в Беларуси 1 мая
Грозы и +28 градусов ожидаются в Беларуси 1 мая
Все новости по теме Погода в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru