Оранжевый уровень объявлен в Беларуси из-за шквалистого ветра
Новости Беларуси. В Гомельской области подсчитали потери от разгула стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Материальный ущерб, нанесённый ураганом организациям и хозяйствам региона, по предварительным подсчётам превысил полмиллиона рублей.
Напомним, непогода обрушилась на юго-восточный регион в понедельник, 1 июля. Ветер ломал деревья и опоры линий электропередачи, срывал крыши и рекламные щиты. Без света остались свыше 800 населённых пунктов во всех районах области. Десятки школ, детских садов и больниц.
Тем временем на ближайшие сутки в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности. Шквалистые порывы ветра ожидаются во всех областях страны.
В Вильнюсе +28, в Киеве +30, в Мадриде +36! Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июля
На 4 июля в Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности
Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили жёлтый уровень опасности в стране из-за сильного ветра.
Как сообщает Белгидромет, в четверг будет облачно с прояснениями, почти по всей республике пройдут кратковременные дожди, только в южных районах вероятность осадков не превышает 5-10%. Ветер ожидается западный 5-10 м/с, но порывы могут достигать 15-20 м/с.
На большей части территории Беларуси днём температура воздуха составит +16… +18°C, на южных территориях будет немного теплее – +19… +21°C.