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Открыто движение по паромной переправе через Припять в Житковичском районе. График работы

20.04.2018 - 12:23

Новости Беларуси. Открыто движение транспорта по паромной переправе через реку Припять в Житковичском районе.

По информации «Гомельавтодор», паромная переправа на автомобильной дороге Р-88 работает с 6 утра до 20 часов вечера.

Расписание движение парома: каждый четный час он отправляется с правого берега, со стороны Турова. Каждый нечетный час – с левого берега, со стороны города Житковичи.

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