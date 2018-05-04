﻿ «Прочитав эту книгу, узнал много подробностей». В Гомеле презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Прочитав эту книгу, узнал много подробностей». В Гомеле презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»

04.05.2018 - 10:20

Новости Беларуси. Женщинам, прошедшим дорогами Великой Отечественной. В Гомеле в преддверии Дня Победы презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе документально-публицистического издания девять женских судеб: эта книга о времени, когда на защиту Родины рядом с мужчинами встали их матери, дочери, сестры. Большинство из них были связистами и медиками, многие воевали летчиками, зенитчиками, снайперами и даже танкистами.

Аэлита Самсонова, ветеран Великой Отечественной войны:
Я вспоминала в первую очередь о том, как нам было тяжело. Были и страшные моменты. Но страшные как-то забываются. Память блокирует эти негативные впечатления.

Николай Дробышевский, житель Гомеля, подполковник в отставке:
Я не представлял о такой огромной роли, которую сыграли женщины. 800 тысяч женщин были привлечены для участия в боевых действиях. Прочитав эту книгу, узнал много подробностей.

Официально под ружьем в советской армии во Вторую мировую войну служило до миллиона женщин, около 80 тысячам из них были присвоены офицерские звания.

«Прочитав эту книгу, узнал много подробностей». В Гомеле презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»
Книга Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»
Фото. Книга Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»
Книга Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»
Фото. Книга Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»
В Гомеле презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»
Фото. В Гомеле презентовали книгу Бориса Долготовича «Шли по войне девчата»
Книги о войне
Фото. Книги о войне
Книги о войне
Фото. Книги о войне

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Основная идея – почтить память погибших воинов-речников. По рекам и каналам юга Беларуси пройдут суда накануне 9 Мая
Основная идея – почтить память погибших воинов-речников. По рекам и каналам юга Беларуси пройдут суда накануне 9 Мая
Тысячи тюльпанов, 200 концертных площадок и «алмазные звезды»: как украшают Минск к 9 Мая
Тысячи тюльпанов, 200 концертных площадок и «алмазные звезды»: как украшают Минск к 9 Мая
«Дорога мужества»: бронепробег пройдет через Минск 20 июня
«Дорога мужества»: бронепробег пройдет через Минск 20 июня
«Спортивная жизнь заставляет стоять на ногах»: как в 93 года сохраняет бодрость бывший разведчик
«Спортивная жизнь заставляет стоять на ногах»: как в 93 года сохраняет бодрость бывший разведчик
Минск: как будет работать транспорт в праздничные дни?
Минск: как будет работать транспорт в праздничные дни?
Почтовая военная цензура в годы Великой Отечественной войны
9 мая
Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Минска: план мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы
Выездная торговля 9 мая в Минске: места и время проведения
Выездная торговля 9 мая в Минске: места и время проведения
Все новости по теме День Победы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru