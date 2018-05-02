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Указ о реконструкции аварийного моста через Припять подписал Александр Лукашенко

02.05.2018 - 21:53

Новости Беларуси. Президент подписал указ, который регулирует реконструкцию моста через Припять в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально на минувшей неделе во время поездки в Гомельский регион Александр Лукашенко уделил этой теме особое внимание. Поставлены и конкретные сроки по сдаче: ноябрь 2018 года (подробнее здесь).

Мост для Полесья – объект стратегический. Проблемы здесь возникли в декабре 2017, когда конструкцию признали аварийной (подробнее здесь). Сейчас в работах заняты ведущие специализированные компании.

Указ о реконструкции аварийного моста через Припять подписал Александр Лукашенко

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