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В Днепре в Рогачёве обнаружено тело 80-летнего мужчины

08.05.2018 - 12:20

Новости Беларуси. В Рогачёве вечером 6 мая в Днепре было обнаружено тело мужчины.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД, спасатели на катере достали тело из воды и передали его правоохранителям.  

Личность мужчины установлена. Погибшим оказался 80-летний местный житель.  

Проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.  

Весной 2018 года в Слуцке утонула 17-летняя девушка. 

В ходе поисковых мероприятий тело несовершеннолетней было обнаружено – подробности здесь.  

Изображение носит иллюстративный характер

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