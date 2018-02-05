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В Гомеле из-за сильных снегопадов деревья обрушились на 13 автомобилей, были перебои с электричеством

05.02.2018 - 11:12

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия сильных снегопадов. В Гомельской области непогода создала немало проблем энергетикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Перебои в электроснабжении наблюдались в 7 районах и затронули 322 населенных пункта. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По данным на этот час, без электроснабжения остаются 5 населенных пунктов в Гомельской и Витебской областях. А в Светлогорском и Ветковском районах два автобуса, в которых находилось 40 человек, застряли в снежных заносах. Освобождать из плена прибыли спасатели.  

Мария Клезович, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС:
Работниками МЧС оказывалась помощь по извлечению из снежных заносов 3 автобусов и 2 автомобилей. Еще 9 автомобилей были извлечены из кюветов. 3 раза выезжали на распиловку деревьев и освобождению проезжей части от упавших деревьев. В связи с отключением электроэнергии в трех районах Гомельской области оказывалась помощь и передвижными дизель-генераторами.

В Гомеле под тяжестью снега несколько деревьев обрушились на припаркованные авто, в результате повреждены 13 легковых автомобилей. Из-за мороза приостановлено движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе. Белгидромет предупреждает: непогода сохранится и 5 февраля.

В Гомеле из-за сильных снегопадов деревья обрушились на 13 автомобилей, были перебои с электричеством

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