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В Гомеле мужчина и его друг поднимали холодильник на 8 этаж. Потребовалась помощь МЧС

23.04.2018 - 15:49

Новости Беларуси. Вечером 22 апреля мужчину зажало в лифте холодильником. Инцидент произошёл в Гомеле по улице 60 лет СССР, 23.  

Как сообщает Гомельское ОУМЧС, 34-летний гражданин и его друг поднимали холодильник на восьмой этаж. На втором этаже мужчины решили воспользоваться лифтом. Когда они заносили холодильник в кабину, он сорвался с рук, и ножки холодильника застряли в направляющих дверей лифта. Молодой человек оказался зажат. Были вызваны спасатели.  

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Прибывшие сотрудники МЧС помогли извлечь холодильник, тем самым освободив гражданина. В инциденте никто не пострадал.  

Зимой 2018 года в Гомеле у ребёнка застрял в фотоаппарате палец. 

На помощь первокласснику пришли спасатели – здесь подробнее.  

Фото: Гомельское ОУМЧС

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