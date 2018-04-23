В Гомеле мужчина и его друг поднимали холодильник на 8 этаж. Потребовалась помощь МЧС

Новости Беларуси. Вечером 22 апреля мужчину зажало в лифте холодильником. Инцидент произошёл в Гомеле по улице 60 лет СССР, 23.

Как сообщает Гомельское ОУМЧС, 34-летний гражданин и его друг поднимали холодильник на восьмой этаж. На втором этаже мужчины решили воспользоваться лифтом. Когда они заносили холодильник в кабину, он сорвался с рук, и ножки холодильника застряли в направляющих дверей лифта. Молодой человек оказался зажат. Были вызваны спасатели.

Фото: Гомельское ОУМЧС

Прибывшие сотрудники МЧС помогли извлечь холодильник, тем самым освободив гражданина. В инциденте никто не пострадал.

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