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В Гомеле мужчина с ножом похитил деньги из кассы аптеки

26.04.2018 - 14:45

Новости Беларуси. Вооруженный ножом мужчина ограбил аптеку в Гомеле.

По информации УВД Гомельского облисполкома, 25 апреля вечером заведующая одной из аптек Гомеля обратилась в Советский РОВД города.

Женщина рассказала, что неизвестный зашел в аптеку и похитил из кассы 360 рублей, угрожая ножом. После этого нападавший скрылся.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Автопатруль роты патрульно-постовой службы милиции Советского РОВД Гомеля в составе старших прапорщиков милиции Сергея Ковалева, Виктора Алексухина и прапорщика милиции Ивана Кацубо, получив информацию, стали объезжать территорию района.

Вскоре человека с похожими чертами заметили. Он был остановлен. При досмотре у него были изъяты деньги и предполагаемое оружие, которое использовалось во время разбоя.

Возбуждено уголовное дело.

33-летний гомельчанин задержан.

В начале нынешнего года 40-летний мужчина пытался ограбить АЗС в Минске – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

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