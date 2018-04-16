﻿ В Гомеле раскрыто ограбление ювелирного магазина. Похищенное найдено под ванной | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Гомеле раскрыто ограбление ювелирного магазина. Похищенное найдено под ванной

16.04.2018 - 12:56

Новости Беларуси. В Гомеле по горячим следам раскрыто ограбление ювелирного магазина.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, к правоохранителям обратились продавцы магазина. По их словам, злоумышленник украл 17 золотых цепочек общим весом 335,25 грамм. Стоимость похищенного имущества оценивается в 49 102 рубля.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 20-летний безработный гомельчанин. В доме задержанного был проведён обыск. Всё похищенное имущество найдено под ванной и изъято.  

Возбуждено уголовное дело. За данное правонарушение подозреваемому может грозить 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.  

Весной 2018 года был задержан минчанин.

Мужчина воровал металлические изделия с минских кладбищ – подробнее здесь.  

Изображение носит иллюстративный характер

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение носит иллюстративный характер
В Японии школьница подозревается в краже 10 миллионов иен
В Великобритании ветер унёс деньги грабителя, украденные в туристической фирме: видеофакт
В Великобритании ветер унёс деньги грабителя, украденные в туристической фирме: видеофакт
Кто похитил 98 столбов с трассы Минск-Гродно? Выясняет милиция
Кто похитил 98 столбов с трассы Минск-Гродно? Выясняет милиция
Фото: УВД Миноблисполкома
Неизвестные украли с трассы Минск – Гродно 98 столбов
Розыск! В Минске женщина похитила вещи, банковские карты и деньги из раздевалки бассейна
Розыск! В Минске женщина похитила вещи, банковские карты и деньги из раздевалки бассейна
Фото: УСК по Минску
Минчанин похищал с кладбищ изделия из бронзы и латуни, чтобы покупать алкоголь
Изображение носит иллюстративный характер
В Минске парень подозревается в похищении 6 000 долларов у родителей своей девушки
Фото: УГКСЭ по Гродненской области
В Лидском районе парень украл более 1100 долларов у родственников и поджёг их дом
Все новости по теме Кража
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru