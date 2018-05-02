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В Мозыре трое мужчин связали и пытали пенсионерку с сыном

02.05.2018 - 16:01

Новости Беларуси. Ночью 29 апреля в милицию поступило сообщение о разбойном нападении.  

По сведениям УВД Гомельского облисполкома, к правоохранителям обратился 49-летний мужчина. Он утверждал, что трое неизвестных в масках проникли в его дом. Злоумышленники связали гражданина и его 71-летнюю мать.  

Требуя деньги и ценное имущество, нападавшие угрожали ножом, битыми горлышками от стеклянных бутылок и зажигалками. Подозреваемые причинили пенсионерке телесные повреждения, в том числе с применением открытого огня.  

Злоумышленники обыскали дом, завладели серьгами и мобильным телефоном женщины, после чего скрылись. Когда сын пенсионерки смог освободиться, он обратился в милицию.  

Прибывшие правоохранители начали устанавливать полную картину произошедшего. Подозреваемых нашли и задержали. Ими оказались 36-летний житель Мозыря, 40-летний житель Добрушского района и 45-летний минчанин.  

Двое из задержанных ранее были судимы. Все трое – безработные.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».  

Зимой 2018 года в Пинске было совершено разбойное нападение.  

Нападавшие связали мужчину, его жену и их малолетнюю дочь – подробности здесь.  

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