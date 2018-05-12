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В Жлобине из горевшей девятиэтажки эвакуировали 37 человек

12.05.2018 - 15:30

Новости Беларуси. Вечером 11 мая в Жлобине произошло возгорание в панельной девятиэтажке.  

Как сообщает Гомельское ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей однокомнатная квартира на втором этаже горела открытым пламенем.  

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Сотрудниками МЧС были эвакуированы 37 человек, восемь из них – дети. Никто не пострадал.  

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Пожар был потушен. Огнём уничтожено имущество в квартире, повреждены стены и потолочное перекрытие квартиры.  

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Выясняется причина загорания. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.  

Весной 2018 года в Минском районе начался пожар в общежитии. 

Из здания эвакуировали 18 человек – подробнее здесь.

Фото: Гомельское ОУМЧС

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