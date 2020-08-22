Александр Лукашенко: особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор. Но власть у нас на месте
Новости Беларуси. Против Беларуси используют сценарий «цветных революций», особенность ситуации – в использовании внешнего фактора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Александр Лукашенко заявил 22 августа, посещая военный полигон под Гродно.
Визит главы государства к западным рубежам нашей страны связан с непростой ситуацией у границы. Напомним, в соседней Польше проходят сразу 5 крупных учений НАТО под руководством США.
На полигонах более 500 солдат американской кавалерии и 70 бронетанковых частей. Подразделения Североатлантического альянса стягивают и в страны Балтии. Такая ситуация не может не беспокоить нас.
Александр Лукашенко отметил, что таким образом оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Их план считывается.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Оригинальность и особенность ситуации на данный момент состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть (так было). Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор. Ну, понятно, хотят растащить наши силы, прежде всего Вооруженные Силы, отвлечь нас от внутреннего противостояния этого и напрячь на внешних границах.
Естественно, активизация протестного так называемого настроения и бандитизма внутри. Вы видите, что они уже тащат сюда альтернативного Президента, делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, о поддержке и так далее. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам нашей страны. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового Президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска. На Беларуси можно поставить крест.
В этой связи белорусские военные намерены провести комплексное тактическое учение на гродненском направлении. Уже создана сводная группировка. Проходить учение будет с 28 по 31 августа.
Кроме того, на полигоне глава государства посетил район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона. Министр обороны доложил Президенту об обстановке и выполняемых задачах.
В повестке рабочего дня Президента также совещание с руководителями силового блока. Сейчас Александр Лукашенко направляется в Гродно, где пообщается с депутатами, а также примет участие в митинге.
Александр Лукашенко: как мы и предполагали, всё идёт по плану цветных революций, но с использованием внешнего фактора
Новости Беларуси. Против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации – в использовании внешнего фактора. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 августа, посещая военный полигон под Гродно, сообщается в пресс-службе главы государства.
На полигоне 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады министр обороны Виктор Хренин доложил Президенту Беларуси о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении, складывающейся обстановке у белорусских границ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор.
По словам Президента, оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Он добавил, что одновременно с этим идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе.
Александр Лукашенко:
Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест.
Глава государства подчеркнул, что эти действия и соответствующие заявления западных стран – уже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси.
Александр Лукашенко:
Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ – понятно, для чего они это делают.
Президент поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».
«С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», – подчеркнул он.
На полигоне глава государства посетил район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона. Министр обороны доложил об обстановке и выполняемых задачах. Затем Александр Лукашенко на вертолете отправился в пункт реактивного дивизиона, где располагается РСЗО «Полонез».