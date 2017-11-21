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Бездомные собаки объявили войну людям: в Гродно дворняги загрызли стадо коз

21.11.2017 - 20:52

Новости Беларуси. Несчастные и опасные: бездомные собаки угрожают безопасности жителей Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из преданных домашних питомцев они превратились в стаю диких псов.

Местом своего обитания они выбрали окраину города: в частном секторе всегда найдется, чем поживиться. Только за эту осень местные жители не досчитались 9 коз. Агрессию четвероногие проявляют и по отношению к людям.

Эти кадры не из остросюжетного триллера, а из Гродно. Пять мертвых коз – такая кровавая картина на утро ждала Ивана Каленика. Отчетливо видны раны от укуса зверя и следы лап на земле. А на молочно-козьем бизнесе можно поставить крест. Кто автор жестокой расправы, мужчина не сомневается. Ведь случай не первый – летом на месте коз были куры.      

Иван Каленик, житель Гродно:
Выхожу, значит, из дома в 6 часов утра, слышу лай собак. Я к сараю. А они разодрали крышу сверху. Они уже выскакивают оттуда, с сарая. И захожу, открываю, а там уже пять коз.

Переживает за своих рогатых кормилиц и Эдвард Кирчук. Стаю бездомных собак рядом с домом он видит ежедневно. А недавно и сам стал жертвой нападения дворняг. Но повезло, отделался испугом.   

Эдвард Кирчук, житель Гродно:
Тут гуляют. Где нападут, где что украдут. И по рву опять в одно время уходят. Псы серьезные, я вам говорю. И мы вот раньше ходили на остановку и до костела так, а теперь не ходим.

Проблемой беспризорных животных местные жители обеспокоены не на шутку. Боятся сами угодить в когти одичавших собак.  

Иван Каленик:
Эти вилы стоят не просто так. Собаки могут наброситься, поэтому держу наготове постоянно вилы.

Эдвард Кирчук:
Местные жители переживают за детей, потому что детей много ходит до школы. И дети, бывает, что и гуляют порой, понимаете? И однозначно, что рано или поздно беда случиться.

Этот район Гродно когда-то был деревней Малыщино. Несколько лет назад вошел в черту города.

Галина Буро, СТВ:
Вот на этом поле, как утверждают местные жители, собаки и собираются в стаю. Здесь можно увидеть до 15 особей. А рядом жилой микрорайон, частный сектор и коттеджный поселок.

Эти кадры были сделаны прошлой зимой. Стая крупных собак обосновалась на окраине Гродно давно. Люди звонили и писали жалобы на предприятие по отлову бездомных животных. Коммунальники выезжали на место, нно воз и ныне там. 

Франц Почебут, заместитель директора Гродненского государственного унитарного производственного предприятия «Спецавтохозяйство»:
В соответствии с законодательством разрешено применять только сети, петли и сачки.

Галина Буро:
Ну а всё-таки с помощью этого можно справиться с проблемой?

Франц Почёбут:
Нет, конечно.

Какие силы еще нужны сотрудникам коммунальных служб, еще предстоит серьёзно подумать. Там обещают все же приложить максимум усилий. А между тем местные жители настроены решительно: если ситуация не изменится, они объявят собакам свою войну.

Бездомные собаки объявили войну людям: в Гродно дворняги загрызли стадо коз

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