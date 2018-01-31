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Более 4 тысяч просмотров за несколько суток. В Гродно сняли креативный социальный ролик об охране труда

31.01.2018 - 11:38

Новости Беларуси. В Гродно сняли креативный социальный ролик на тему охраны труда.

Авторами ролика выступили сотрудники Управления по труду, занятости и соцзащите Гродненского горисполкома. Они сделали кавер-версию на песню «Вите надо выйти».

Фото: скриншот из видео УТЗиС Гродненский_горисполком

Однако в песне сделан акцент на технике безопасности, например, как важно использовать каску, маску, очки. «Я расскажу тебе про охрану труда, не забывай эти правила никогда», – так начинается композиция.

Фото: скриншот из видео УТЗиС Гродненский_горисполком

В клипе также показаны последствия пренебрежения техникой безопасности – главный герой не надел каску, ему на голову упал кирпич и Витя попал в больницу.

Фото: скриншот из видео УТЗиС Гродненский_горисполком

По словам создателей ролика, «это была долгая и кропотливая работа. Однако результат и Ваша оценка не оставляет равнодушными».

За несколько суток клип посмотрели почти 4,5 тысячи раз.

Фото: скриншот из видео УТЗиС Гродненский_горисполком

В апреле 2017 года спасатели Беларуси сняли пародию на песню «Тает лед» (смотрите здесь).

Фото: скриншот из видео УТЗиС Гродненский_горисполком

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