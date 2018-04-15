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Аутентичная музыка никогда не выйдет из моды – она возвращает к истокам. Репортаж СТВ о человеке-оркестре Марьяне Скрамблевиче из Гродненского района

15.04.2018 - 23:15

Новости Беларуси. Суета сует порой заставляет подзабыть, что профессию лучше выбирать по призванию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Марьян Скрамблевич сделал именно так. И не пожалел об этом ни минуты. Человек, укротивший дерево.

Его музыкальные инструменты способны передать шум ветра и шелест листвы, пение журавлей и топот коней.

Марьян Антонович Скрамблевич – человек-оркестр! Более 30 лет он создает уникальные народные инструменты. В его руках даже ненужный шланг от стиральной машины превращается в музыкальный инструмент. Мастер не только дарит новую жизнь традициям, но еще и одновременно может играть на нескольких инструментах!

Подробнее о человеке-оркестре смотрите в видеоматериале.

Аутентичная музыка никогда не выйдет из моды – она возвращает к истокам. Репортаж СТВ о человеке-оркестре Марьяне Скрамблевиче из Гродненского района
Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Фото. Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Фото. Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Фото. Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Фото. Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Фото. Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Фото. Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Фото. Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Музыкант Марьян Скрамблевич
Фото. Музыкант Марьян Скрамблевич
Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем
Фото. Уникальные народные инструменты, созданные Марьяном Скрамблевичем

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