﻿ «Эмоции сумасшедшие»: в Гродно устроили праздник в честь ХК «Неман» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Эмоции сумасшедшие»: в Гродно устроили праздник в честь ХК «Неман»

20.04.2018 - 11:32

Новости Беларуси. Оркестр под открытым небом, автограф-сессия и фото на память. В Гродно устроили праздник в честь хоккейного клуба «Неман» – чемпиона Беларуси и обладателя Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Агрессивный, атакующий хоккей, который принёс нам в очередной раз успех». Главный тренер ХК «Неман» о победе над «Юностью»

В эпицентре спортивного ликования вечером 19 апреля оказался Гродненский драмтеатр.

Встретится со своими кумирами пришли сотни болельщиков. Фан-клуб «Немана» вновь исполнил для чемпионов ту самую песню, которая звучала с трибун практически весь победный матч и придала сил хоккеистам. После этого СМИ назвали гродненских фанатов лучшими в Беларуси.

Сергей Емельянов, руководитель фан-клуба ХК «Неман»:
Эмоции сумасшедшие, положительные. Все-таки пройти весь сезон, отгонять выезды, посещать домашние матчи и в конце взять чемпионство вместе с командой – это дорогого стоит.

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
Большая радость за ребят, потому что они на протяжении сезона очень много вложили в эту победу. С начала сезона, когда мы готовились еще к Лиге чемпионов, потом на протяжении сезона. Как говорится, нельзя пройти без определенных спадов, но мы знали, к чему мы идем.

«Эмоции сумасшедшие»: в Гродно устроили праздник в честь ХК «Неман»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Матч Евровызова Беларусь – Дания пройдет в Гродно 20 апреля
Матч Евровызова Беларусь – Дания пройдет в Гродно 20 апреля
Любительский хоккей в Беларуси: как все устроено и кто в него играет?
Любительский хоккей в Беларуси: как все устроено и кто в него играет?
«Чтобы не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча». Как будут реформировать белорусский хоккей?
«Чтобы не было матчей, которые даже не стоят дороги до этого матча». Как будут реформировать белорусский хоккей?
«Естественно, растет уровень с каждым годом». Команда Президента 9 раз выиграла Республиканские соревнования по хоккею среди любителей
«Естественно, растет уровень с каждым годом». Команда Президента 9 раз выиграла Республиканские соревнования по хоккею среди любителей
Уменьшение зарплат, введение возрастного лимита и два дивизиона: какие еще реформы ждут белорусский хоккей?
Уменьшение зарплат, введение возрастного лимита и два дивизиона: какие еще реформы ждут белорусский хоккей?
В центре города было слышно, какая была игра – Президент о победе «Немана»
В центре города было слышно, какая была игра – Президент о победе «Немана»
«Миром правит интерес» Как вернуть тренерские кадры в белорусский хоккей?
«Миром правит интерес». Как вернуть тренерские кадры в белорусский хоккей?
Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла ветеранов ярославского «Локомотива» со счётом 9:7
Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла ветеранов ярославского «Локомотива» со счётом 9:7
Все новости по теме Хоккей Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru