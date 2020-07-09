Караник: за последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже
Новости Беларуси. Минздрав Беларуси проверяет готовность медучреждений на случай второй волны COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вирус хоть и потерял активность, но окончательно не исчез.
Потому больницы дополнительно оснащают необходимым оборудованием, создают резервы средств индивидуальной защиты, корректируют графики реконструкции и строительства новых объектов.
Как отмечают в ведомстве, сейчас нет необходимости в большом количестве больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией. Наблюдается снижение заболеваемости COVID. За месяц количество инфицированных и число пневмоний снизилось в несколько раз.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Последние недели мы наблюдаем устойчивую положительную динамику. Это касается как количества выявленных случаев инфицирования, так и (что наиболее важно) количества осложненных форм заболевания. Это те пациенты, у которых течение коронавирусной инфекции осложняется пневмониями.
За последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже уменьшилось в несколько раз. Это позволяет проводить обратное перепрофилирование коечного фонда. Это касается всех регионов без исключения нашей страны. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования.
Тем временем в Лидской центральной районной больнице поздравляли первого малыша, рожденного в День Независимости. Это ежегодная традиция.
К слову, всего 3 июля в 2020 году в стране родились 163 ребенка. Больше мальчиков.
Работники Airbus протестуют против увольнений
Новости мира. Сотрудники Airbus, одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, выходят на массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акции проходят сразу в нескольких странах: Германии, Великобритании, Испании и Франции, там, где расположены заводы и концерны.
Люди недовольны грядущими увольнениями. Из-за пандемии коронавируса компания понесла самые серьёзные экономические потери с момента основания и в конце июня заявила о сокращении 15 тысяч работников по всему миру.