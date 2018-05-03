Лобовое столкновение УАЗ и МАЗ в Кореличском районе: пострадал один человек

Новости Беларуси. В Кореличском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП случилось вечером 2 мая. Водитель УАЗ ехал по грунтовой дороге, не выбрал безопасную скорость, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Произошло столкновение с грузовиком МАЗ.
Водителю УАЗ понадобилась помощь врачей. Его госпитализировали с закрытым переломов и другими травмами.
Проводится проверка.
В конце апреля крупная авария произошла недалеко от станции метро Уручье в Минске.
Столкнулись три автомобиля – здесь подробнее.