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Лобовое столкновение УАЗ и МАЗ в Кореличском районе: пострадал один человек

03.05.2018 - 12:27

Новости Беларуси. В Кореличском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП случилось вечером 2 мая. Водитель УАЗ ехал по грунтовой дороге, не выбрал безопасную скорость, на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Произошло столкновение с грузовиком МАЗ.

Водителю УАЗ понадобилась помощь врачей. Его госпитализировали с закрытым переломов и другими травмами.

Проводится проверка.

В конце апреля крупная авария произошла недалеко от станции метро Уручье в Минске.

Столкнулись три автомобиля – здесь подробнее.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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