Молодая мама предложила сохранять стаж на время декрета. С какими вопросами белорусы обращаются в общественные приёмные?
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работу общественные приемные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обратиться сюда можно абсолютно с любой просьбой или предложением по развитию самых разных сфер жизни. Кроме исполкомов такую форму диалога поддержали также государственные и общественные организации.
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Так, в Гродно обратиться можно в том числе в объединения профсоюзов – по телефону или лично. Жители города активно используют такую возможность.
13 ноября во время работы общественной приемной прозвучали различные предложения. Многие касались социальной сферы.
Екатерина Гринцевич, жительница Гродно:
Я молодая мама, нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Хотелось бы внести такой пункт, как сохранение стажа во время нахождения в декретном отпуске – в первую очередь для того, чтобы мамы решались более смело заводить деток – не одного, не двух, а троих и более.
Инна Мельникова, главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов:
Сегодня звонила мама, которую волнует такая проблема, как финансовая грамотность наших детей. Она конкретно внесла предложение о том, чтобы в учреждениях образования, общего и среднего образования были введены факультативы по финансовой грамотности.
Работа общественных приемных будет продолжена: составлены графики на ноябрь и декабрь – они есть на сайтах исполкомов и общественных организаций. Направить свое предложение можно и на электронный адрес. Самые актуальные инициативы найдут продолжение на Всебелорусском народном собрании. Они будут вынесены на обсуждение.
«Прийти к какому-то единому мнению». В Минской области продолжают работать общественные приёмные
Новости Беларуси. Общественные приемные работают в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Жители каждого района и Жодино могут высказать идеи по развитию региона, области и страны, а еще решить свои проблемы.
В обсуждениях принимают участие специалисты разных отделов райисполкома.
В Столбцах от жителей поступило несколько интересных предложений. Например, создать организацию, в которой смогут работать люди с ограниченными возможностями.
Ольга Мишук, председатель первичной профсоюзной организации филиала ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»:
Приемные организовали мы для того, чтобы услышать мнение наших жителей о дальнейшем развитии Столбцовского района, их пожелания. В основном их волнует структура, строительство, чтобы услышать мнение, прийти к какому-то единому мнению, облагородить Столбцовский район.
Специалисты проводят консультации как по телефону, так и лично. Встречи будут длиться весь ноябрь. За время деятельности приемной с предложениями и вопросами только в Минской области уже обратились несколько десятков человек. Самыми активными стали жители Березинского и Минского районов.